Ważny głos ze sztabu Aryny Sabalenki. "Musi zachować kontrolę"

Aryna Sabalenka ma za sobą średnio udany sezon na mączce i wiele wskazuje na to, że podobnie będzie także na trawie. Tak przynajmniej prognozować można po ostatnim występie 28-latki. Po sensacyjnej porażce z Dianą Sznajder w ćwierćfinale turnieju Rolanda Garrosa 6:3, 5:7, 0:6 liderka światowego rankingu na kort wróciła w minionym tygodniu i wzięła udział w imprezie rangi WTA 500 w Berlinie. Białorusinka w pierwszych rundach pokonała Jekatierinę Aleksandrową i Nikolę Bartunkovą, jednak w półfinale lepsza od niej okazała się Jessica Pegula. Amerykanka wygrała 6:4, 6:7(4), 6:0, a "znokautowana" Sabalenka zdecydowała się... ominąć pomeczową konferencję prasową.

Po porażce Sabalenki z Pegulą głos zabrał trener motoryczny Białorusinki, Jason Stacey. W wywiadzie dla portalu Tennis365 szkoleniowiec ujawnił, jak liderka światowego rankingu kobiecego tenisa reaguje na porażki. "Naszą mantrą jest: "Nie walcz z tym, nie karm tego". Dlatego wykorzystujemy każdą chwilę, okazję lub przeszkodę, która pojawia się przed nami, i dajemy jej to, czego potrzebuje, a nie historię, która się dzieje, lub nie próbujemy jej stłumić" - wyznał.

Stacey podkreślił, że jego podopieczna, podobnie jak inni sportowcy, nie jest maszyną do wygrywania i zdarzają jej się gorsze dni. "Przede wszystkim, ona jest człowiekiem, nie robotem, więc musi zachować ten poziom kontroli i opanowania, a nawet ducha rywalizacji. Nikt tego nie robi cały czas, prawda? Różnica w przypadku Aryny polega na tym, że niezależnie od tego, co czuje, jak widać, nawet w wywiadach i na konferencjach prasowych, niezależnie od jej nastroju w danej chwili, ona po prostu daje z siebie wszystko" - stwierdził.

Aryna Sabalenka szykuje się na Wimbledon. W Londynie tytułu bronić będzie Iga Świątek

Aryna Sabalenka już wkrótce rozpocznie zmagania w trzecim w tym sezonie wielkoszlemowym turnieju - Wimbledonie. Naturalne jest, że Białorusinka jako liderka światowego rankingu będzie jedną z faworytek przed tą imprezą, jednak nie należy zapominać, że na kortach All England Lawn Tennis Club tytułu bronić będzie nie kto inny, jak Iga Świątek.

Polka, która w przeszłości nie raz dawała do zrozumienia, że ona i korty trawiaste nie pałają do siebie sympatią, w ubiegłym roku sprawiła nie lada sensację i wywalczyła pierwsze w karierze seniorskiej wielkoszlemowe trofeum na kortach Wimbledonu. W finale pokonała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0.

Aryna Sabalenka FOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFP AFP

Aryna Sabalenka THOMAS SAMSON AFP

Aryna Sabalenka Photo by JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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