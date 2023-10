Ważny apel Igi Świątek do Polaków. "To nasz obywatelski obowiązek"

Iga Świątek znana jest z tego, że nie interesuje się tylko tym, co widzimy na korcie. Oprócz tego angażuje się w różne akcje, jak m.in. wsparcie dla Ukrainy podczas panującej tam wojny. Raszynianka nie zapomina jednak również o tym, co się dzieje w naszym kraju. Dzisiaj wystosowała ważny apel do Polaków ws. wyborów, które odbędą się w niedzielę, 15 października. Czterokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych przekazała kilka drogocennych słów na ten temat.