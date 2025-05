Ważne zmiany u Djokovicia. Ogłosił przed Roland Garros, kilka dni po rozstaniu

Novak Djoković, podobnie jak Iga Świątek, bardzo długo czeka na kolejne turniejowe zwycięstwo w swojej karierze. Serb robi wszystko, by dać swoim kibicom jeszcze kilka powodów do radości, dlatego co jakiś czas modyfikuje sztab szkoleniowy. Niedawno doszło do zaskakującego rozstania z legendarnym Andym Murrayem. Tuż przed rozpoczęciem Rolanda Garrosa dowiedzieliśmy się, kto dokładnie zastąpi Szkota.