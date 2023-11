Elina Switolina ostatni jak dotąd mecz rozegrała 2 września w trzeciej rundzie US Open. Odpadła wtedy po trzysetowej batalii z Jessicą Pegulą. Przez dwa miesiące nie było jej widać w akcji, bo leczyła kontuzję stopy, która odzywała się jeszcze w sierpniu. Z jej powodu opuściła chociażby turniej w Cincinnati. Teraz na Instagramie pochwaliła się, że otrzymała zielone światło od lekarzy do powrotu do treningów.