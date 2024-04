Ważne wieści dla Hurkacza. Wielki rywal ma poważniejsze problemy, niż zakładano

Moje odczucia nie są dobre. To jest to, co mamy teraz. Teraz skupię całą swoją uwagę na powrocie do zdrowia, ponieważ będę miał trochę większy margines. Moim celem jest wyjazd na Madrid Open, ale w tej chwili nie jest dla mnie jasne, czy mi się to uda. Lekarze podali mi pewne zalecenia, których dobrze przestrzegałem, ale nadal nie miałem tego uczucia, którego szukaliśmy

~ wyznał.