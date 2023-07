Ważna zmiana w Warszawie To może mieć znaczenie dla Świątek

Iga Świątek do Warszawy przyjechała, aby pierwszy raz w swojej karierze wygrać turniej przed własnymi kibicami. Dodatkowo także występy na kortach Legii Warszawa są istotne w kontekście przygotowań do występu na US Open. Nawierzchnia w Warszawie została bowiem wymieniona, aby tenisistki mogły rozpocząć sezon na "hardzie" już przed wyjazdem za ocean. Wcześniej grano tu na kortach ziemnych.