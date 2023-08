Ważna zmiana w światowym rankingu. Cenny triumf tenisowej gwiazdy

Stefanos Tsitsipas pokonał Alexa de Minaura 6:3, 6:4 w finale turnieju ATP 250 w meksykańskim Los Cabos. Jest to jego dziesiąty tytuł w seniorskiej karierze. Dzięki temu triumfowi awansuje na czwartą pozycję w światowym rankingu. Do poniedziałku tę lokatę będzie zajmował jeszcze Casper Ruud. Dla Greka to z pewnością ważna informacja, bo przyznał niedawno, że wolałby być kiedykolwiek liderem zestawienia niż wygrać turniej wielkoszlemowy.