Martić nie złożyła broni i z animuszem rozpoczęła drugą odsłonę rywalizacji. Wygrała swojego gema serwisowego do zera, a następnie przełamała Polkę do 30, wykorzystując drugiego z break pointów. Była znacznie dokładniejsza niż w pierwszych wymianach spotkania, przyniosło jej to wynik 3:0 po 13 minutach seta. Po chwili Fręch znów straciła podanie, nie doprowadzając choćby do równowagi. Zanosiło się, że o losach awansu zadecyduje rezultat trzeciej partii. Tak też się stało, w drugiej Polkę było stać tylko na jednego gema honorowego.