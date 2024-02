Ważna wiadomość dla Magdaleny Fręch. Wątpliwości rozwiane, to oficjalne

Kibice tenisa w Polsce w ostatnim czasie "cierpią na klęskę urodzaju", jeśli chodzi o sukcesy biało-czerwonych. Iga Świątek i Hubert Hurkacz przyzwyczaili już do świetnych występów. Cieszy ogromnie, że coraz częściej obok nich stawiana jest także Magdalena Fręch . Forma 26-latki jest rosnąca, co skrupulatnie weryfikowane jest na kortach.

Świetny okres Magdaleny Fręch. Życiowe wyniki Łodzianki

Fręch poznała kolejną potencjalną rywalkę. To jej zmora

Znakomicie wygląda także pozycja 26-latki w zestawieniu WTA Race, które odnosi się jedynie do tegorocznych rezultatów. W nim Polka jest na 22. miejscu. Udane występy w San Diego mogą przyczynić się do kolejnych awansów. Do tego potrzeba będzie jednak zwycięstw. Pierwszą rywalką na drodze Fręch będzie Australijka, Taylah Preston. Zawodniczka KS Górnik Bytom wie już również, co czeka ją dalej.