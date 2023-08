Ważna rywalka Świątek przegrała z 90. rakietą świata. Wielka niespodzianka, niepokój przed US Open

W poniedziałek rozpoczęła się rywalizacja w drabince głównej turnieju WTA 250 w Cleveland, który jest ostatnią imprezą podprowadzającą do wielkoszlemowego US Open. Największymi gwiazdami, które przyjechały do północno-wschodniej części stanu Ohio są Caroline Garcia i Barbora Krejcikova. Ta druga pożegnała się jednak z rywalizacją już po pierwszej rundzie. Odpadła z 90. tenisistką rankingu, Dunką Clarą Tauson.