Ważna rywalka Igi Świątek jest pod ścianą. Trwa walka z czasem

Hiszpanka zapewniła dziennikarzy "El Larguero", że każdego dnia wiele godzin spędza na zabiegach, rehabilitacji i staraniach, by dojść do pełnej dyspozycji. Media chcą przede wszystkim wiedzieć, czy będzie w stanie wystąpić w Londynie. To wciąż nie jest rozstrzygnięte. "Lekarze wcześniej powiedzieli mi, że dojście do siebie zajmie mi ok. osiem tygodni, a na razie minęło pięć" - przyznała Badosa. I nie ukrywała, że jej występ w Londynie stoi wciąż pod dużym znakiem zapytania.

Paula Badosa: Jeśli wystąpię na Wimbledonie, to nie na 100 procent

Chcę w ten weekend wrócić na kort, by krok po kroku na nowo się przystosowywać do gry. Ale zobaczymy, czy nie będę czuć bólu.

Hiszpanka zapewnia jednak, że wciąż toczy walkę o występ w Londynie. "Staram się robić wszystko, by wrócić do pełnej dyspozycji jak najszybciej i na szczęście uraz leczy się bardzo szybko. Chcę w ten weekend wrócić na kort, by krok po kroku na nowo się przystosowywać do gry. Ale zobaczymy, czy nie będę czuć bólu. Jako zawodniczce trudno mi to wszystko zaakceptować, ale próbuję. Bardzo mocno marzę o występie na tym turnieju wielkoszlemowym. Jednak decyzja będzie zależeć od ostatniego słowa lekarzy. Gdyby było ryzyko, że sytuacja się by pogorszyła, wtedy nie wystąpię" - zadeklarowała.