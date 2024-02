Warto było. Nie tylko rekordowy awans Magdaleny Fręch. Jest coś jeszcze

O Magdalenie Fręch zrobiło się głośno w mediach na początku 2024 roku. Reprezentantka Polski wystąpiła w wielkoszlemowym turnieju Australian Open i awansowała do czwartej rundy zmagań. Tam musiała uznać wyższość Amerykanki Coco Gauff 1:6, 2:6. Z Melbourne nasza tenisistka nie wyjechała jednak niepocieszona. Za wygraną w trzech meczach zawodniczka otrzymała 375 tys. dolarów australijskich, co w przeliczeniu na złotówki wynosi aż 990 tys.

Magdalena Fręch rozbudziła apetyty. Awans i spora nagroda

26-latka kilka dni temu wywalczyła kwalifikacje do rozgrywek WTA 1000 w Dubaju. Zawodniczka awansowała do finału po kreczu Ariny Rodionovej, a w kolejnym meczu pokonała Julię Putnicewą. Polka w pierwszej rundzie zmagań w Dubaju odprawiła do domu Jekaterinę Aleksandrową. We wtorek (20.02) pokonała Petrę Martić 6:4, 1:6, 6:2. Dzięki temu zwycięstwu zawodniczka dopisała na swoje konto 120 punktów. W notowaniu na żywo nasza rodaczka przesunęła się aż o dziewięć pozycji w górę - na 42. miejsce.