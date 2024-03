Luty okazał się niezwykle owocny dla Karoliny Pliskovej. Czeska tenisistka wygrała turniej WTA 250 w Kluż-Napoce, a potem wsiadła prosto do samolotu i udała się do Dohy, gdzie już następnego dnia czekał ją pierwszy mecz w stolicy Kataru. Do dorobku pięciu wygranych spotkań w Rumunii udało jej się dołożyć jeszcze cztery triumfy w pierwszym tysięczniku na Bliskim Wschodzie, aż w końcu powiedziała pas.

