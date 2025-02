Walkower z Dohy ze Świątek właśnie się kasuje. Złe wieści dla byłej liderki

Aż trzy tenisistki w 2013 roku awansowały do najlepszej setki rankingu WTA i pozostają w niej bez przerwy aż do teraz. To Madison Keys, Karolina Pliskova i Caroline Garcia. Amerykanka będzie w TOP 100 co najmniej do stycznia przyszłego roku, pozycja Francuzki wkrótce może być zagrożona. Czeszka zaś, była liderka rankingu, w najbliższy poniedziałek na pewno z tego grona wypadnie. To efekt "ucięcia" punktów za zeszłoroczny start w Dosze - wówczas dotarła do półfinału, oddała go walkowerem. Iga Świątek znalazła się więc w finale.