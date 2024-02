Walczyła ze Świątek o tytuł, teraz ma problemy. Polce ubywa kolejna rywalka

Ubywa zawodniczek z najlepszej "10" rankingu, które wezmą udział w turnieju WTA 1000 w Dosze. Po Arynie Sabalence i Jessice Peguli, przyszedł czas na kolejną tenisistkę. Jak podaje portal "Tennis Infinity" z rywalizacji w stolicy Kataru wycofała się Karolina Muchova. Czeszki nie widzieliśmy na korcie od ubiegłorocznego US Open, gdzie dotarła do półfinału. Wygląda na to, że finalistka ubiegłorocznego Roland Garros nadal nie doszła do siebie po kontuzji nadgarstka.