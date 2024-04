W tym roku kończy karierę, a znowu pokazała klasę. 12. wygrana z rzędu

Nierozstawiona Collins, która w styczniu zapowiedziała, że to jej ostatni sezon w karierze, znakomicie zaprezentowała się w Miami, co potwierdziła po raz pierwszy w karierze, docierając do finału turnieju rangi 1000, w którym pokonała reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę . Wcześniej w 2022 roku zagrała także w decydującym spotkaniu wielkoszlemowego Australian Open. W dorobku miała tylko dwa tytuły imprez niższej rangi - oba zdobyte w 2021 roku.

"Myślę, że pomógł mi mój agresywny styl gry. Musiałam się go trzymać. Rywalka robiła wszystko, co mogła, aby mnie pokonać. Musiałam więc spróbować temu przeciwdziałać i wykorzystywać mój agresywny styl gry tak bardzo, jak tylko mogłam" - przyznała Collins po awansie do finału. To było już jej 12. zwycięstwo z rzędu, a w sumie 21. w tym sezonie. Lepsze pod tym względem są tylko Polka Iga Świątek i reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina.