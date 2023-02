W tym sensie "drugą stronę medalu" może być niechęć tenisowych organizacji takich jak ATP czy WTA do wyrzucania z rozgrywek Rosjan i Białorusinów, jako że i ono sporo zainwestowali i zaryzykowali. Podporządkowali wymagającej grze całe swoje życie i teraz mieliby ponieść konsekwencje za winy, których nie popełnili - abstrahując od personalnych poglądów tych zawodników i zawodniczek na wojnę w Ukrainie, Putina czy Łukaszenkę, bo przecież niektórzy z nich nie widzą problemu, by się ogrzać w ogniu wojennych pożarów.

I nad tą argumentacja może dałoby się pochylić, chociaż nie bez trudu - wszak możliwość odparcia rosyjskiego imperializmu i agresji na sąsiada jest możliwe tylko dzięki restrykcjom. Sankcje nie są kwestią krystalicznej sprawiedliwości, ale narzędziem wojennym. Są równie groźne jak czołgi, samoloty i rakiety , po prostu trzeba ich dostarczyć obrońcom Ukrainy, o ile chcemy by zwyciężyli. Tu nie ma żadnej dyskusji, nawet jeśli kogoś nie brzydzi emocjonowanie się meczami, w których Iga Świątek wychodzi naprzeciw Rosjanki, tak jak wyjdzie za chwilę w Dubaju. I nie ma problemu, by nagle odłożyć na bok te obrazy z Mariupola, Irpienia czy Buczy, by zająć się - a jakże - tylko sportem, na fotelu, z piwkiem i własnymi emocjami.

Ukraina liczy na sankcje także w sporcie

Niemniej Ukraina na te sankcje liczy, a naszym obowiązkiem jest nie zawieść. Sankcje sportowe nie są może tak potężne jak gospodarcze, ale za to najlepiej i najszybciej je widać. Są bowiem spektakularne, stanowią powiewający transparent i uderzają dotkniętego nimi agresora prosto w twarz policzkiem trafiającym w czuły punkt - ambicje i dumę. Wiedział o tym niegdyś prof. Andriej Sacharow, który za domaganie się ich wobec ZSRR zapłacił wysoką cenę . My nie płacimy w zasadzie żadnej, a jednak przełykamy opowieści WTA, ATP czy MKOl w sprawie dopuszczenia Rosji i Białorusi. Opowieści, które kupy się nie trzymają.

Powtórzę jednak - nawet jeśli... to wtedy wkraczają WTA i ATP całe na białe ze swymi srebrnikami, aby rozwiać ostatnie wątpliwości, że chodzi tu o sprawiedliwość rywalizacji sportowej i krzywdę rosyjskich zawodników, o którą jakoby się upomina. Próbuje zmusić Wimbledon do uległości, łamie go groźbami, karami i wreszcie na koniec kusi pieniędzmi. Jak czytamy, władze kobiecego tenisa miały wpaść teraz na pomysł, jak "zachęcić" organizatorów Wielkiego Szlema do otwarcia podwoi przed Sabalenką i spółką. "Organizacje kobiecego i męskiego tenisa wywierają presję, aby w tym roku dopuścić zawodników z obu krajów [Rosji i Białorusi] do rywalizacji. Dodatkowo WTA oferuje zachętę w wysokości 500 tys. dolarów za zniesienie zakazu.