W taki sposób uhonorował sukces Chwalińskiej. W tle dramatyczny apel

Tę historię wszyscy polscy kibice tenisa zapamiętają na długie lata. Dotychczas wielkoszlemowy Roland Garros był turniejem, który kojarzył się przede wszystkim z sukcesami Igi Świątek. To ona zapracowała sobie w Paryżu na miano "królowej mączki".

Rok 2026 przyniósł jednak zupełnie inną bohaterkę. Zaczęła ona dość niepozornie, bowiem od kwalifikacji. Maja Chwalińska, bo o niej mowa, odniosła w nich swój życiowy triumf. Po raz pierwszy w karierze awansowała do głównej drabinki turnieju. Na tym jednak nie zakończyły się jej poczynania w stolicy Francji.

Na pierwszy ogień 24-latka pokonała mistrzynię olimpijską z 2024 roku - Qinwen Zheng. Ten wyczyn otworzył jej drogę do kolejnych etapów wielkoszlemowej rywalizacji. Polka nie zatrzymywała się. Odprawiła z kwitkiem kolejno: Elisę Mertens, Marię Sakkari, Diane Parry, Annę Kalinską oraz Dianę Sznajder. Dopiero w finale tegorocznej edycji French Open została pokonana przez Mirrę Andriejewą.

Okazały mural na cześć Chwalińskiej. W tle dramatyczny apel mieszkańców

Mimo porażki w finale, Maja Chwalińska wygrała coś znacznie bardziej cennego - serca wszystkich kibiców z kraju nad Wisłą. Potwierdzeniem powyższej tezy są chociażby sceny, które podczas finału Rolanda Garrosa można było podziwiać w miejscu urodzenia tenisistki - Miechowie.

Paryski "kopciuszek" z kraju nad Wisłą jest jednak dużo bardziej kojarzony z innym miejscem - Dąbrową Górniczą. To tam Chwalińska dorastała, a także stawiała swoje pierwsze kroki w świecie tenisa. Nic dziwnego, że to właśnie w tym miejscu pojawił się więc wspaniały mural, honorujący heroiczną batalię Mai Chwalińskiej.

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Autorem tego dzieła jest artysta, posługujący się pseudonimem "Kawu". Mural powstał tuż obok kortów, na których Maja Chwalińska uczyła się grać w tenisa. Niestety, korty te są dziś w tragicznym stanie. Z relacji artysty wynika, że ich los może zostać niebawem przesądzony.

- Na tych kortach stawiała pierwsze tenisowe kroki, tutaj rodziła się pasja do sportu i marzenia o wielkich sukcesach. Dziś miejsce, które przez lata tętniło życiem, popada w ruinę. Korty zarastają, teren jest zaniedbywany, a w ich miejscu ma powstać kolejny blok w ramach inwestycji TBS - przekazał "Kawu".

Podczas tworzenia muralu wielu mieszkańców miało podchodzić do artysty i prosić go o nagłośnienie losów obiektu. "Kawu" odpowiedział na dramatyczny apel mieszkańców, dodając, że "to właśnie na takich kortach rodzą się sportowe marzenia".

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP

Maja Chwalińska po finale Rolanda Garrosa Emma Da Silva East News

Maja Chwalińska PAP/EPA





Mirra Andriejewa po wygranym finale Roland Garros z Mają Chwalińską. © 2026 Associated Press