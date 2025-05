W środku nocy taki komunikat od Sabalenki. Przemówiła po porażce w Rzymie

Aryna Sabalenka jeszcze przed startem turnieju WTA 1000 w Rzymie brana była pod uwagę jako faworytka tegorocznej edycji. Nikogo nie mogło to jednak dziwić - z roku na rok Białorusinka radzi sobie coraz lepiej na mączce, a w sezonie 2024 to właśnie ona dotarła do finału Internazionali BNL d'Italia, w którym przegrała pojedynek z ówczesną liderką światowego rankingu, Igą Świątek. Od tamtej pory jednak wiele się zmieniło - 27-latka wyprzedziła Polkę w tym zestawieniu i na ten moment nie musi obawiać się o utratę miana pierwszej rakiety świata.

