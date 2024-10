W sobotę może zagrać ze Świątek, w Rijadzie o niej zapomnieli. Kibice oburzeni, Zheng pominięta

Mistrzostwo olimpijskie, finał w Wuhan, a do tego jeszcze tytuł w Tokio - obecny sezon zdecydowanie jest najlepszym w karierze Qinwen Zheng. Reprezentantka Chin pokonała w Paryżu na drodze do olimpijskiego złota Igę Świątek , a "na rozkładzie" w tym roku ma także m.in. Jasmine Paolini, Emmę Navarro, czy Karolinę Muchovą.

22-latka wykorzystała w Tokio nieobecność największych gwiazd na czele z Aryną Sabalenką i Coco Gauff i sięgnęła po kolejny tytuł w karierze. Co nie udało jej się w Pekinie i w Wuhan przed własną publicznością, udało się w stolicy Japonii.

Qinwen Zheng górą w finale w Tokio. A Sofia Kenin czekała na to ponad cztery lata

Ponad dwie godziny trwała finałowa batalia z Sofią Kenin, której występ do ostatnich chwil nie był pewny. Amerykanka w trakcie debla w Tokio zmuszona była kreczować w półfinale , a po chwili popłakała się na korcie. Uraz nogi nie uniemożliwił jej na szczęście wyjście na kort na mecz z Qinwen Zheng. Mógł jednak za to odbić się na jej dyspozycji.

WTA Finals. Kibice oburzeni, Qinwen Zheng pominięta przez WTA

W komentarzach pod postem na Instagramie błyskawicznie wybuchła burza . Fani nie byli zadowoleni z pominięcia mistrzyni olimpijskiej i mistrzyni Wimbledonu. Ich zdaniem było to spore niedopatrzenie ze strony WTA. A w końcu to właśnie jedna z nich może być pierwszą rywalką Igi Świątek w Rijadzie.

Gdzie są Zheng i Barbora?, To brak szacunku, Brak profesjonalizmu i jawna dyskryminacja!, Organizatorzy nie okazali szacuku dla Qinwen Zheng i Barobry Krejcikovej

Na wtorek zaplanowano losowanie grup WTA Finals. Odbędzie się ono na zasadzie dwójek, z miejsc 1-2, 3-4, 5-6 i 7-8. Z ósemką do turnieju przystępuje wspomniana Krejcikova. Świątek w grupie nie trafi na pewno na Sabalenkę i nie będzie mogła także wylosować chociażby jednocześnie trzeciej Gauff z czwartą Paolini. Czeszka lub Chinka za to na pewno trafią do grupy z raszynianką.