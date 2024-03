W sieci pojawiły się niewidziane dotąd fotki rywalki Świątek. Fani oniemieli

Ogromne poruszenie wywołały niewidziane jak dotąd zdjęcia Jeleny Rybakiny, które udostępniono na profilu The Tennis Letter na portalu społecznościowym X. Kibice na pierwszy rzut oka nie byli bowiem w stanie rozpoznać Kazaszki, która wcieliła się w rolę modelki. Co do jednego byli jednak zgodni - 24-latka swoją urodą jest w stanie przyćmić na korcie niejedną rywalkę.