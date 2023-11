W sieci aż huczy od domysłów. Świątek na razie milczy. Kibice już wiedzą

W tenisie nie ma rzeczy niemożliwych. Coś, co wydawało się nierealne, może się wydarzyć w całkiem przewidywalnej przyszłości. Wiele wskazuje na to, że do powrotu na światowe kortu sposobi się Ana Ivanović. Jej tajemniczy post eksperci i kibice odczytują jednoznacznie. I jednocześnie spoglądają w stronę Igi Świątek, przekonując, że w nowym sezonie Polce przybędzie groźna rywalka. Zresztą niejedyna. Sezon 2024 zapowiada się doprawdy fascycnująco.