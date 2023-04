Mirra Andriejewa na ustach świata tenisa i... Rosjan. Zachwycają się jej sukcesami

Teraz rodzina mieszka na stałe we Francji, ale rosyjska prasa stara się położyć nacisk na słowa Mirry wypowiedziane już jakiś czas temu. Dotyczyły one powrotów do rosyjskiego Krasnojarska. "Bez względu na to, jak banalnie to zabrzmi, ale kiedy wracasz do domu, starasz się poświęcić więcej czasu na komunikację z krewnymi, przyjaciółmi. Dla mnie to odpoczynek psychiczny. Poza tym tęsknię dziadkami" - miała zadeklarować tenisistka.