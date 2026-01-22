Partner merytoryczny: Eleven Sports

W Rosji wielkie święto po tym, co zrobiła Sabalenka. Pieją z zachwytu. "Zazdroszczę"

Michał Chmielewski

Aryna Sabalenka bezbłędnie rozpoczęła tegoroczną edycję Australian Open. Po wygranych z Rajaonah i Zhuoxuan Bai teraz jej przeciwniczką będzie Anastazja Potapowa. W międzyczasie Białorusinka pochwaliła się nawiązaniem współpracy z jednym z najpopularniejszych domów mody na świecie. Na te wieści błyskawicznie zareagowała Rosjanka Swietłana Kuzniecowa.

Uśmiechnięta tenisistka w sportowej odzieży unosząca dłoń, w tle rozmyte światło. W lewym górnym rogu znajduje się wstawka z drugim zdjęciem sportowczyni w jasnej koszulce z widocznymi plamami potu.
Sabalenka, Kuzniecowa PAUL CROCK / AFP / NICOL KNIGHTMAN / NICOL KNIGHTMAN / DPPI VIA AFPAFP

Jak na razie Aryna Sabalenka w Melbourne jest nie do zatrzymania. W pierwszej rundzie liderka światowego rankingu pokonała Francuzkę Tiantsoę Rakotomanga Rajaonah 6:4, 6:1. Na kolejnym etapie nie dała żadnych szans Chince Zhuoxuan Bai, którą zwyciężyła 6:3, 6:1.

Być może większe problemy sprawi jej Anastazja Potapowa. Białorusinka i naturalizowana Austriaczka zagrają w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Podczas Australian Open Sabalenka pochwaliła w mediach społecznościowych nawiązaniem współpracy, o której od razu zrobiło się głośno.

„Pragnę pokoju” – Sabalenka odpowiada na słowa Oliynykovej© 2026 Associated Press

Rosjanka pieje z zachwytu nad Sabalenką. Powód jest prosty

Wiemy już, że 27-latka została ambasadorką włoskiego domu mody Gucci. Informację tę opublikowano w social mediach. Przygotowany został specjalny materiał filmowy, na którym odziana w markową suknię Aryna Sabalenka prezentuje swoje tenisowe umiejętności na korcie. "Witamy w rodzinie Gucci, Aryna" - napisano.

"Aryna Sabalenka od dawna pokazuje, że świat mody jest jej bardzo bliski. Poza kortem chętnie sięga po luksusowe dodatki, a w jej mediach społecznościowych regularnie pojawiają się zdjęcia z ekskluzywnymi torebkami od topowych domów mody. Tenisistka nie ukrywa, że traktuje modę jako formę wyrażania siebie i sposób na odreagowanie sportowych emocji po wymagających turniejach" - analizuje Amanda Gawron z Interii Sport.

    Wcześniej pierwsza rakieta świata związała się z ekskluzywną inią lotniczą Emirates. Ostatnio ruchy sponsorskie Białorusinki skomentowała Swietłana Kuzniecowa, czyli dwukrotna mistrzyni Wielkiego Szlema i była druga zawodniczka w rankingu WTA.

    "Wow, wow, wow, jak fajnie! Zazdroszczę jej z całej duszy - po podpisaniu kontraktu z Emirates Arina jest teraz również twarzą Gucci" - rozpoczęła. Następnie odniosła się do sytuacji rosyjskich i białoruskich zawodników na tym rynku.

    "Rosyjscy i białoruscy sportowcy nie mają obecnie łatwego dostępu do kontraktów reklamowych. Po Marii Szarapowej Aryna jest prawdopodobnie pierwszą osobą z obszaru postsowieckiego na takim poziomie, dlatego bardzo się cieszę z jej sukcesu. Gratuluję osiągnięcia tak wysokiego poziomu "- podsumowała triumfalnie 40-letnia Rosjanka.

    Aryna Sabalenka
    Aryna SabalenkaDubreuil Corinne/ABACAEast News
    Aryna Sabalenka podczas finału Australian Open
    Aryna Sabalenka podczas finału Australian OpenMARTIN KEEP / AFPAFP
    Uśmiech Aryny Sabalenki po pokonaniu Julii Putincewej. Białorusinka za 18 dni zostanie liderką rankingi WTA. Na jak długo?
    Uśmiech Aryny Sabalenki po pokonaniu Julii Putincewej. Białorusinka za 18 dni zostanie liderką rankingi WTA. Na jak długo?WANG ZHAO AFP
    Kinga Jakubowska: Na ten sukces pracuje cały zespółPolsat Sport

