Jak na razie Aryna Sabalenka w Melbourne jest nie do zatrzymania. W pierwszej rundzie liderka światowego rankingu pokonała Francuzkę Tiantsoę Rakotomanga Rajaonah 6:4, 6:1. Na kolejnym etapie nie dała żadnych szans Chince Zhuoxuan Bai, którą zwyciężyła 6:3, 6:1.

Być może większe problemy sprawi jej Anastazja Potapowa. Białorusinka i naturalizowana Austriaczka zagrają w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Podczas Australian Open Sabalenka pochwaliła w mediach społecznościowych nawiązaniem współpracy, o której od razu zrobiło się głośno.

Wiemy już, że 27-latka została ambasadorką włoskiego domu mody Gucci. Informację tę opublikowano w social mediach. Przygotowany został specjalny materiał filmowy, na którym odziana w markową suknię Aryna Sabalenka prezentuje swoje tenisowe umiejętności na korcie. "Witamy w rodzinie Gucci, Aryna" - napisano.

"Aryna Sabalenka od dawna pokazuje, że świat mody jest jej bardzo bliski. Poza kortem chętnie sięga po luksusowe dodatki, a w jej mediach społecznościowych regularnie pojawiają się zdjęcia z ekskluzywnymi torebkami od topowych domów mody. Tenisistka nie ukrywa, że traktuje modę jako formę wyrażania siebie i sposób na odreagowanie sportowych emocji po wymagających turniejach" - analizuje Amanda Gawron z Interii Sport.

Wcześniej pierwsza rakieta świata związała się z ekskluzywną inią lotniczą Emirates. Ostatnio ruchy sponsorskie Białorusinki skomentowała Swietłana Kuzniecowa, czyli dwukrotna mistrzyni Wielkiego Szlema i była druga zawodniczka w rankingu WTA.

"Wow, wow, wow, jak fajnie! Zazdroszczę jej z całej duszy - po podpisaniu kontraktu z Emirates Arina jest teraz również twarzą Gucci" - rozpoczęła. Następnie odniosła się do sytuacji rosyjskich i białoruskich zawodników na tym rynku.

"Rosyjscy i białoruscy sportowcy nie mają obecnie łatwego dostępu do kontraktów reklamowych. Po Marii Szarapowej Aryna jest prawdopodobnie pierwszą osobą z obszaru postsowieckiego na takim poziomie, dlatego bardzo się cieszę z jej sukcesu. Gratuluję osiągnięcia tak wysokiego poziomu "- podsumowała triumfalnie 40-letnia Rosjanka.

