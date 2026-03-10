W Rosji nie oszczędzili rodaczki. Kilka słów prawdy o rywalce Świątek

Na start "tysięcznika" w Indian Wells Mirra Andriejewa dała pokaz siły. Rosjanka kompletnie rozbiła Argentynkę Solanę Sierrę, nie oddając jej żadnego gema w obu setach. Taki wynik mógł zwiastować, że w kolejnych fazach turnieju obrończyni tytułu będzie walczyć o najwyższe cele.

W trzeciej rundzie rywalką 18-latki była Katerina Siniakova. Nawet bukmacherzy nie spodziewali się, że Czeszka może zagrozić rozpędzonej Andriejewej. Ostatecznie w poniedziałkową noc polskiego czasu doszło do niemałej sensacji. Siniakova ograła faworytkę 4:6, 7:6 (5), 6:3 i to ona zagra o ćwierćfinał BNP Paribas Open.

Rosjanin surowo ocenił to, co zrobiła jego rodaczka

Młoda Rosjanka nie potrafiła pogodzić się z porażką. "W końcówce tej partii mieliśmy już katastrofalne zachowanie Rosjanki - uderzała się pięścią w nogę, rakietą w kort, z całej siły wybiła piłkę w bandę reklamową, oczywiście po swoim błędzie. A gdy wyrzuciła piłkę w tie-breaku, przy setbolu, zaczęła znów uderzać rakietą, najpierw za linią końcową, później przy ławce. I ją złamała" - relacjonował Andrzej Grupa z naszej redakcji.

Oprócz tego zawodniczka rozwścieczyła kibiców. Schodząc z kortu, ze łzami w oczach krzyczała: - Pie****e się! Jej karygodny napad furii w rozmowie z portalem sport-express.ru skomentował Jewgienij Kafielnikow.

- Odbieram to wszystko negatywnie. Nie da się tego w żaden sposób usprawiedliwić. Bo nie można tak zachowywać się na korcie - to jest nagrywane w telewizji, a publiczność to widzi. Nie mam więc żadnego usprawiedliwienia dla takiego zachowania - powiedział stanowczo Rosjanin, były lider rankingu ATP.

- Mogę powiedzieć, że po porażce przeżyłam wiele emocji. Ale oczywiście nie jestem dumna z tego, jak sobie z nimi poradziłam. To są rzeczy, nad którymi naprawdę muszę popracować. Nie wiem… nie w przyszłości, ale przy pierwszej okazji. Mam nadzieję, że uda mi się nad tym popracować i będę w tym lepsza - mówiła sama 18-latka już na chłodno, po zakończonym pojedynku.

W 1/8 finału Katerina Siniakova zagra z Eliną Switoliną.

Mirra Andriejewa Patrick HAMILTON AFP

Mirra Andriejewa odpadła już z deblowego turnieju w ramach WTA 1000 w Indian Wells WILLIAM WEST / AFP AFP

Mirra Andriejewa odniosła swoje pierwsze tegoroczne zwycięstwo podczas WTA 1000 w Indian Wells David Gray AFP

