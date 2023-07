W Rosji już wieszczą skandal. Padł mocny apel ws. decyzji Polaków

Organizatorzy challengera ATP w Kozerkach w oficjalnym komunikacie poprosili tenisistów z Rosji i Białorusi o to, by nie zgłaszali się do udziału w turnieju, ponieważ "nie będą mile widziani". Prezes rosyjskiej federacji oburzył się po tym ruchu Polaków, wieszcząc skandal. Głos po decyzji organizatorów zabrała także rosyjska tenisistka Anastazja Piwowatorwa, apelując do swoich rodaków o to, by odpuścili sobie start w imprezie na terenie naszego kraju.