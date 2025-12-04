W Rosji aż wrze, wszystko przez komunikat rywalki Świątek. Szydzą nawet kibice. "Ohyda"

Skok w rozwoju i kolejne głośne zwycięstwa Mirry Andriejewej sprawiły, że w Rosji odżyła nadzieja na wielkie sukcesy w kobiecym tenisie. Udane turnieje w Seulu i Ningbo sprawiły, że spory skok w rankingu zaliczyła także Jekaterina Aleksandrowa. W odwodzie jednak jest jeszcze wiele innych, utalentowanych zawodniczek, jak choćby Diana Sznajder. Sprawiło to, że nieco w cieniu znalazła się Anastazja Potapowa.

Jeszcze dwa lata temu plasowała się na 21. pozycji, ale rok 2025 zakończyła na 51. Kibice do dziś pamiętają zapewne, jakie lanie sprawiła jej Iga Świątek w 2024 roku w 1/8 finału Roland Garros, kiedy wygrała 6:0, 6:0. W tym sezonie zetknęła się z nią w Cincinnati. Tym razem Polka zwyciężyła 6:1, 6:4.

Anastazja Potapowa zmienia obywatelstwo. Ogłosiła to publicznie

Obok Weroniki Kudiermietowej Potapowa była najsilniej chyba kojarzoną z Rosją zawodniczką. Regularnie podkreślała, jak bardzo utożsamia się z krajem i działaniami Władimira Putina, a w Polsce przylgnęła do niej łatka "skandalistki" w związku z paradowaniem w koszulce Spartaka Moskwa po wybuchu wojny na Ukrainie, a także wielu niepochlebnych wypowiedzi pod adresem Igi Świątek.

Los bywa jednak przewrotny, bo w czwartek Anastazja Potapowa ogłosiła... że zmienia obywatelstwo. Od początku przyszłego roku będzie występowała pod flagą Austrii. Zbiegło się to niemal w czasie ze zmianą obywatelstwa przez Kamillę Rachimową, która reprezentować będzie Uzbekistan.

"Austria to miejsce, które kocham, niesamowicie przyjazne, gdzie czuję się, jak w domu. Uwielbiam przebywać w Wiedniu i nie mogę się doczekać, kiedy będzie to mój drugi dom. Z dumą ogłaszam, że od 2026 roku będę reprezentował moją nową ojczyznę Austrię w zawodowej karierze tenisowej" - przekazała w komunikacie na Instagramie, niedługo po zakończeniu udziału w towarzyskim turnieju w St. Petersburgu.

W Rosji burza po decyzji Potapowej. Kibice jej tego nie wybaczą

Wiadomość o decyzji Potapowej błyskawicznie obiegła rosyjskie media. Dość powiedzieć, że rozpętała w kraju niemałą burzę. Pod artykułem na portalu "Championat" zarobiło się od komentarzy uderzających w tenisistkę. U niektórych hamulce kompletnie puściły.

Ale przebiegła - wystąpiła w Petersburgu, gdzie zdobyła nagrodę, a dopiero potem napisała tę ohydę. Mam na myśli treść. To, że zmieniła (obywatelstwo/flagę) - wszystko mi jedno, ale sposób, w jaki to podała, jest dokładnie taki, jaki jest…

"Obrzydliwość… nie to, że zmienia obywatelstwo, ale to, jak to przedstawia. Cieszy się, że będzie miała nową ojczyznę. Zapamiętaj Potapowa: ojczyzna dla człowieka jest tylko jedna. A Austria to dla ciebie po prostu państwo, które będziesz reprezentować"; "Potem będzie narzekać, że w Rosji są przeciwko niej i że miała rację"; "A kim ona w ogóle jest? Niech jedzie do Austrii i nigdy więcej się nie pokazuje w naszym kraju" - próżno było szukać komentarzy, chociażby o neutralnym wydźwięku, nie mówiąc już o takich, w których życzy się jej powodzenia.

