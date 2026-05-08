W pierwszym secie Iga Świątek nie dała Catty McNally żadnych szans. Amerykanka ugrała tylko jednego gema. To Polka grała bardzo mocno i skutecznie, a jednocześnie odpowiedzialnie. Nie dała ponosić się emocją. To zaowocowało wynikiem 6:1.

I kiedy wydawało się, że "postawi kropkę nad i" w drugiej partii, rywalka wróciła do pojedynku. Doprowadziła do wyrównania po tie-breaku (7:5). Na szczęście w trzecim secie mistrzyni Wimbledonu triumfowała 6:3 i to ona zagra w trzeciej rundzie WTA 1000 Rzym. - To był ciężki mecz... a Catty zagrała naprawdę dobrze. Walczyła naprawdę o każdą piłkę i świetnie się broniła. Musiałam być naprawdę cieprliwa, aby kończyć swoje okazje - mówiła po meczu Świątek.

Już wszystko jasne. Oto rywalka Igi Świątek w Rzymie

Przed godz. 21:00 rozpoczęło się kolejne spotkanie w części drabinki Polki. Emma Navarro zagrała z reprezentantką gospodarzy - Elisabettą Cocciaretto. Pierwsza z nich zajmuje 35., a druga 41. miejsce w rankingu WTA. Warto zaznaczyć, że Amerykanka swego czasu była w pierwszej dziesiątce.

W pierwszym secie tego meczu królowały bekhendy. Obie tenisistki posyłały płaskie, szybkie piłki. Czasami tempo zmieniło się po slajsach. To Włoszka była bardziej regularna. Albo nawet dużo bardziej regularna. Świadczy o tym fakt, że nie przegrała żadnego gema przy swoim podaniu, a jednocześnie zanotowała dwa przełamania.

Dzięki temu wygrała 6:3 i objęła prowadzenie w całym spotkaniu. Pomagał jej przede wszystkim solidny pierwszy serwis na poziomie 72 proc. W drugiej partii Navarro często myliła się z forhendu. Jej gra była bardzo sztywna, brakowało w niej elastyczności. Po reakcjach reprezentantki USA widać było, że momentami bardziej walczy ze sobą, niż z przeciwniczką.

Została przełamana w pierwszym gemie, kiedy piłka była po jej stronie. Przy wyniku 2:0 Cocciaretto kontynuowała swój plan. Nerwowo zrobiło się, kiedy z prowadzenia 40:15 rywalka doprowadziła do równowagi. Oglądaliśmy jeden z najbardziej wyrównanych fragmentów meczu, który i tak zakończył się na korzyść Włoszki. Było 3:0. Momentami Emmę Navarro było stać na efektowne zagrania, ale na jej twarzy praktycznie nie pojawiał się uśmiech.

Przebłysk wydarzył się w gemie numer pięć. Wtedy Amerykanka zaliczyła pierwsze przełamanie w kapitalnym stylu. Break-pointa domknęła cudownym zagraniem forhendowym po linii, w pełnym biegu. Generalnie cały pojedynek stał na wysokim poziomie fizycznym. Wymiany były dynamiczne i jakościowe, kiedy obie tenisistki wcielały się w swoje najlepsze wersje.

Zrobiło się 2:3. A potem już 4:2 dla Włoszki, ponieważ Navarro straciła serwis. Następnie Amerykanka prowadziła 40:0 przy podaniu Cocciaretto, ale nie skorzystała z żadnej szansy na przełamanie. A miała ich aż trzy. Tenisistka gospodarzy prowadziła 5:2 i mogła zamknąć mecz przy podaniu rywalki. Ale zrobiła to chwilę później.

Włoszka triumfowała 6:3, 6:3 i to ona będzie rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie Internazionali d'Italia. W zeszłorocznej edycji tych zawodów Polka rozbiła Cocciaretto 6:1, 6:0. To ich jedyne dotychczasowe spotkanie.

