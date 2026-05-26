W poniedziałek swoje mecze pierwszej rundy w tegorocznej edycji Roland Garros rozegrały Maja Chwalińska oraz Iga Świątek. Obie zeszły z kortu jako zwyciężczynie, ale nad Wisłą szerszym echem odbiła się sensacyjna wygrana pierwszej z wymienionych tenisistek.

Świątek zrobiła swoje. Aktualnie trzecia tenisistka świata była zdecydowaną faworytką starcia z Emerson Jones i ze swojego zadania wywiązała się w stu procentach. Raszynianka spędziła na korcie zaledwie 60 minut i oddała 17-letniej Australijce zaledwie trzy gemy (6:1, 6:2).

Zdecydowanie trudniejsze zadanie miała przed sobą Maja Chwalińska. 24-latka, która do turnieju głównego dostała się z kwalifikacji, zmierzyła się z aktualną mistrzynią olimpijską Qinwen Zheng. W dodatku Chinka po tytuł sięgnęła właśnie na kortach w Paryżu, a w półfinale olimpijskich zawodów pokonała wówczas niemal nieomylną na kortach ziemnych Świątek.

W rankingu przepaść. Na korcie nie było tego widać

Co prawda Zheng nie jest teraz w formie takiej jak dwa lata temu, ale i tak była wyraźną faworytką. Wystarczyło spojrzeć na ranking WTA, w którym Azjatka zajmuje 54. miejsce, a Polka jest sklasyfikowana na 114. pozycji. W poniedziałek na korcie nie było widać jednak tej różnicy. Sensacyjnie Chwalińska potrzebowała tylko dwóch setów, by uporać się z mistrzynią olimpijską, a w drugiej partii nie oddała rywalce nawet jednego gema, wygrywając ostatecznie 6:4, 6:0.

Awans do drugiej rundy turnieju w Paryżu to już spory sukces Chwalińskiej, Wcale nie musi się jednak na tym skończyć. Jej kolejną przeciwniczką (w środę 27 maja) będzie Elise Mertens. Belgijka jest sklasyfikowana w rankingu jeszcze wyżej niż Zheng (21. pozycja), ale mimo to nasza reprezentantka nie jest w tym meczu bez szans.

Mistrzyni olimpijska pokonana. 21. tenisistka rankingu niestraszna

- Ma swoje szanse w tym meczu. Maja ma absolutnie unikalny styl gry, nie ma u niej jednego rytmu, potrafi zagrać slajsem, świetnie antycypuje. Jej warunki fizyczne nie są imponujące, więc musi inaczej wytrącać rywalki ze strefy komfortu - tłumaczył dla Interia Sport Michał Dembek.

- Jeżeli Maja potrafiła pokonać Zheng, nawet w nie swojej najwyższej formie, to jest to tak wielkie nazwisko, że tenisistka pokroju Mertens nie może już robić tak dużego wrażenia. Mertens lubi grać płasko i ofensywnie. Jeżeli nie przygotuje się Belgijka dobrze do tego meczu, a zadanie może mieć utrudnione bo Maja nie jest jeszcze tak szeroko znana wśród tenisistek, to Belgijka może zdziwić się na początku tego spotkania - dodał nasz rozmówca.

Roland Garros. W tym można upatrywać szansy 24-letniej Polki

Na korzyść Chwalińskiej może działać między innymi fakt, że jej starcie z Zheng nie trwało zbyt długo. To ważne biorąc pod uwagę, że wcześniej Polka musiała walczyć jeszcze w kwalifikacjach.

- Mai brakuje ofensywnych atutów, dlatego jest mocno uzależniona od tego co robi rywalka, jaki ma dzień na korcie. Polka nie rozegrała z Zheng jednak zbyt długiego spotkania. Dlatego wierzę, że będzie w stanie pójść za ciosem, mimo że faworytką na pewno nie jest. Nie będę jednak zszokowany, jeśli awansuje do trzeciej rundy - podkreślił Dembek.

Rozmawiał Szymon Łożyński, dziennikarz Interia Sport

