W ostatniej chwili zastąpiła mistrzynię Wimbledonu. Kompromitująca wpadka tuż przed igrzyskami

Czesi szybko znaleźli zastępstwo za 25-latkę. Do gry pojedynczej wskoczyła za nią Katerina Siniakova, a w deblu z Muchovą wystąpi Linda Noskova. Wspomniana Siniakova pojawiła się podczas trwającego turnieju WTA 250 w Pradze, gdzie oprócz rywalizacji w grze podwójnej z Barborą Krejcikovą, brała także udział w indywidualnych zmaganiach. Już na starcie sporo problemów sprawiła jej Louisa Chirico , notowana na 228. miejscu w rankingu WTA. Amerykanka doprowadziła do trzeciej partii, ale ostatecznie mecz zakończył się po myśli triumfatorki ostatnich dwóch turniejów wielkoszlemowych w deblu.

Sensacyjna porażka Kateriny Siniakovej. Słaby prognostyk przed Paryżem

Start drugiej partii należał do Laury, która wyszła na 2:0. Kolejne trzy gemy trafiły na konto Kateriny, ale później 16-latka znów złapała korzystną serię. Miała 5:3, ale to nie wystarczyło do domknięcia seta. Siniakova doprowadziła do wyrównania i losy partii rozstrzygały się w samej końcówce. Ta należała do młodej Czeszki, która rezultatem 7:5 przedłużyła zmagania na korcie centralnym w Pradze.