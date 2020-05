Bez kibiców, sędziów liniowych i dzieci do podawania piłek, ale za to na prawdziwym korcie - w Niemczech trwa turniej tenisowy z udziałem ośmiu zawodników. Z uwagi na obowiązujące obecnie przepisy w meczu biorą udział łącznie tylko trzy osoby - dwóch zawodników i arbiter.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mariusz Czerkawski o Star Voice i o grze w golfa. Wideo INTERIA.TV

Pandemia koronawirusa sprawiła, że rywalizację w tenisie kobiet i mężczyzn wstrzymano co najmniej do połowy lipca. W ostatnich tygodniach ograniczano się jedynie do wirtualnych zmagań, ale w Niemczech rozpoczął się właśnie czterodniowy turniej pokazowy na prawdziwym korcie - ziemnym, pod dachem.

Reklama

Impreza pokazowa z cyklu Tennis Point Exhibition Series odbywa się w akademii w miasteczku Hoehr-Grenzhausen, niedaleko Koblencji. Jest transmitowana na żywo. W setach gra się do czterech wygranych gemów.

W związku z zasadami bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi w czasie pandemii koronawirusa podczas meczów nie ma kibiców, sędziów liniowych, dzieci i młodzieży do podawania piłek. Niedozwolony jest również tradycyjny w tenisie uścisk dłoni po meczu. Zawodnicy nie mogą liczyć na pomoc trenerów, ani nawet korzystać po meczu z kąpieli pod prysznicem.

Na korcie przebywają jednocześnie trzy osoby - oprócz graczy tylko arbiter.

Łącznie w turnieju bierze udział ośmiu tenisistów, z których najbardziej znany jest Niemiec Dustin Brown. To obecnie 239. zawodnik światowego rankingu, ale w 2015 roku zasłynął zwycięstwem nad słynnym Hiszpanem Rafaelem Nadalem w drugiej rundzie Wimbledonu.

W piątek w swoim pierwszym pojedynku pokonał rodaka Constantina Schmitza 4:2, 4:2.

Występuje także m.in. 354. na światowej liście Niemiec Benjamin Hassan.

Czek dla zwycięzcy wynosi niecałe tysiąc euro, a wyżywienie jest podstawowe, składa się z zapakowanych wcześniej kanapek i batonów energetycznych.

Pod koniec maja w tym samym miejscu planowane są dwa kolejne turnieje.

bia/ co/