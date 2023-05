W kobiecym tenisie nie jest tak kolorowo? Ojciec zawodniczki zaczął mówić

Ostatnio coraz częściej dochodzi do kontrowersji w kobiecym tenisie. Już podczas turnieju w Madrycie na organizatorów spadła fala krytyki ze strony czołowych zawodniczek. Po finale debla pań doszło do sporego zgrzytu. Tenisistkom nie udzielono głosu po zakończonym meczu. Dziwić może fakt, że panowie po swoim finale mogli wypowiedzieć kilka słów do kamery.