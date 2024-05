W finale demolka i takie sceny. Spektakularny triumf nowej gwiazdy. Najpierw cud a potem coś takiego

Amerykanka Peyton Stearns wygrała turniej WTA w Rabacie po pokonaniu w finale Mayar Sherif z Egiptu 6:1, 6:2. Triumf w finale to jednak tylko część tego, co ta młoda zawodniczka osiągnęła w tej imprezie, bo już wcześniej dokonała niemal cudu, odrabiając straty w niemal niemożliwej do uratowania sytuacji. A i po meczu z Sherif pokazała, że jest jedną z najbardziej niebanalnych zawodniczek w całym cyklu.