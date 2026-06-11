W czwartek z samego rana Abramowicz nadała komunikat. I już wszystko jasne

Zmagania w wielkoszlemowym Roland Garros 2026 tym razem Iga Świątek zakończyła na etapie czwartej rundy. Uległa Marcie Kostiuk 5:7, 1:6, i pożegnała się z Paryżem. Teraz i ona i cały sztab muszą przygotować się i przestawić na rywalizację na innej nawierzchni. Rozpoczyna się bowiem część sezonu na kortach trawiastych.

Dużą rolę w zmianie kierunku odegra zapewne Daria Abramowicz, która od lat jest zaufaną psycholożką i trenerką mentalną Igi. Dzięki najnowszej aktywności w mediach społecznościowych wysłała jasny sygnał, jakie podejście do sportu jest jej bliskie.

Jasny przekaz od Darii Abramowicz. Wystarczyło jedno nagranie

W czwartek z samego rana Daria Abramowicz nadała w mediach społecznościowych komunikat. Udostępniła nagranie z wypowiedzią Emmy Hayes, selekcjonerki kobiecej piłkarskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych, która zresztą uznawana jest za jedną z najlepszych menedżerek piłkarskich na świecie.

"Zaakceptuj wszystko, co wiąże się z warunkami zewnętrznymi. Zaakceptuj publiczność, zaakceptuj sposób gry przeciwnika, zaakceptuj, że czasami możemy nawet nie mieć dobrego sędziowania. Zaakceptuj, że VAR może nie działać na naszą korzyść" - mówiła Hayes.

Zaakceptuj to i wyrzuć to przez okno. Co możemy zrobić lepiej?

Dodawała, że jedyne, czego wymaga od swojej drużyny, to po prostu zaangażowania w mecz. To jest dla niej kluczowa kwestia. Wie, że na wiele innych spraw najzwyczajniej nie ma wpływu.

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Takie podejście zdaje się bliskie Abramowicz i jest ważne w kontekście budowania kariery Świątek. Panie współpracują ze sobą od lat, spędzają ze sobą dużo czasu także prywatnie, a w ostatnich miesiącach ich relacja budzi wątpliwości części ekspertów oraz kibiców.

Psycholog była pytana o to przez Grzegorza Krychowiaka. "To nie jest relacja profesjonalna. Tu można mówić nawet o jakiejś formie przyjaźni" - rzucił do niej w nagraniu sprzed trzech miesięcy. Odpowiedź?

"Ja tego tak nie postrzegam. Totalnie rozumiem, dlaczego to jest takie zagmatwane w odbiorze i w interpretacji" - przekazała wówczas Abramowicz.

"Ale tak to działa w sporcie na topowym poziomie, jak tenis czy narciarstwo alpejskie, sportach 'podróżujących', że nawet niektórzy sportowcy mówią, że dla nich zespoły są rozszerzoną rodziną albo nazywają je swoim 'stadem'. To jest ok, ale to nie znaczy, że operujemy w świecie zaplatania sobie włosów i parzenia herbatek" - podsumowała.





Mirra Andriejewa po wygranym finale Roland Garros z Mają Chwalińską. © 2026 Associated Press