W 67 minut zdemolowała rywalkę. Powolutku zbliża się do Igi Świątek

Druga rakieta turnieju w Miami, ale po wycofaniu się Igi Świątek de facto pierwsza, potrzebowała zaledwie 67 minut, by poradzić sobie z Bouzkovą w ich pierwszym meczu. Sabalenka poprawiła tegoroczny bilans na 19-2 i powolutku odrabia straty w rankingu do naszej tenisistki, choć przewaga Polski wciąż wynosi ponad 2000 punktów.

Tenis. Aryna Sabalenka kontra Barbora Krejčikova trzeci raz z rzędu

Białorusinka w spotkaniu o ćwierćfinał zagra z Krejčikovą, która pokonała Amerykankę Madison Keys 7:6 (7-4), 6:3. To będzie ich trzecie starcie w kolejnej imprezie. To Czeszka jako pierwsza w tym sezonie wygrała tenisistką z Mińska, a było to w Dubaju. Z kolei Sabalenka zrewanżowała się jej w Indian Wells.