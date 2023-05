Venus Williams wraca do gry. Dzika karta przed arcyważnym turniejem

Venus Williams to legenda kobiecego tenisa - była liderka rankingu WTA, zarazem siedmiokrotna triumfatorka turniejów Wielkiego Szlema w singlu. Swoje pierwsze zwycięstwo w tourze odniosła w 1994 roku w Oakland, a to już blisko 30 lat temu! Najlepsze lata ma już za sobą, nękają ją kontuzje, ale w ubiegłym roku, gdy jej siostra Serena kończyła karierę, powiedziała: "Kocham tenis, chciałabym dalej grać. Dam wam znać, kiedy znów wystąpię" .

Venus Williams wznowiła grę na początku roku. I... od razu doznała kontuzji

Wróciła na korty po długiej przerwie na początku tego roku na Antypodach. Dostała dziką kartę do Australian Open, a przygotowaniem do Wielkiego Szlema miała być rywalizacja w Auckland. Tam w pierwszej rundzie ograła swoją młodszą rodaczkę Katie Volynets , a w drugiej przegrała po 2,5 godzinnym boju z Chinką Lin Zhu .

Niestety, w tym starciu doznała kontuzji, w efekcie wycofała się z rywalizacji w Melbourne. Przerwa w startach trwała blisko pół roku, Venus Williams ominęły prestiżowe turnieje na południu USA, ale także Roland Garros, w którego finale grała... 21 lat temu. Wszystko wskazuje jednak na to, że ta przerwa się kończy. Organizatorzy turnieju Libema Open w holenderskim 's-Hertogenbosch przekazali bowiem dzisiaj ważną wiadomość.

Venus Williams wraca do gry. Zagra w turnieju na... holenderskiej trawie

"Legenda powraca" - tak poinformowali kibiców w swoich mediach społecznościowych, anonsując przyznanie dzikiej karty amerykańskiej tenisistce. To o tyle istotna informacja, że zmagania odbywają się na trawie, więc turniej ten jest ważnym przetarciem przed Wimbledonem. Rok temu w finale grała tu Aryna Sabalenka .

Dla Venus Williams będzie to więc sprawdzian przed rywalizacją na kortach Wimbledonu, a to dla niej zawsze był najważniejszy turniej. Tu świętowała największe sukcesy: dziewięć razy grała w finale singla (pięć razy triumfowała), sześć razy wygrywała grę deblową. Zmagania w Holandii rozpoczną się 12 czerwca, zaraz po zakończeniu Rolanda Garrosa, a w trakcie turnieju Venus Williams będzie obchodziła swoje 43. urodziny. Wimbledon zaś planowany jest już na lipiec - od 3 do 16 dnia tego miesiąca.