Venus Williams pokonana. Tyle Magdalena Fręch zarobiła za triumf nad legendą

Magdalena Fręch oprócz pokonania legendarnej Venus Williams ma jeszcze jeden powód do radości - po awansie do ćwierćfinału turnieju rangi WTA 500 w Waszyngtonie zainkasowała bowiem naprawdę imponujące pieniądze. Mowa tu o 37 530 dolarach, a więc około 135 tys. złotych. To jednak nie koniec - jeśli bowiem naszej zawodniczce uda się w ćwierćfinale pokonać Jelenę Rybakinę i awansować do półfinału imprezy, na jej konto trafi 71 205 dolarów, a więc około 257 tys. złotych. Jest więc o co walczyć.