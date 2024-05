Utytułowana rywalka Igi Świątek wraca na kort. Dostała dziką kartę w Paryżu

Rumuńska tenisistka o ostatnich kilkunastu miesiącach będzie chciała jak najszybciej zapomnieć . Wielki dramat w jej życiu rozpoczął się podczas US Open 2022. Kontrola antydopingowa wykazała wówczas zakazane substancje w jej organizmie. Wyrok był bezwzględny, bo sportsmenka została zawieszona na cztery lata. Simona Halep nie zamierzała się jednak poddawać i walczyła o swoją niewinność. Jej starania przyniosły oczekiwany skutek, bo Sportowy Sąd Arbitrażowy skrócił karę do zaledwie dziewięciu miesięcy. Następnie przyszły kolejne dobre wieści. Była liderka rankingu otrzymała dziką kartę na tegoroczne zmagania WTA-1000 w Miami.

Powrót i znów kontuzja. Nie kończy się pech Simony Halep

Dobre chwile nie potrwały zbyt długo. Simona Halep we wspomnianym turnieju zagrała zaledwie jedno spotkanie. Co prawda rozpoczęło się ono dla niej wyśmienicie, bo w pierwszym secie oddała Pauli Badosie zaledwie gema. Później na korcie rządziła i dzieliła Hiszpanka, triumfując w całym starciu 1:6, 6:4, 6:3. Nie był to koniec złych wieści. Kilkanaście dni po pojedynku z przyjaciółką Aryny Sabalenki, rumuńska federacja poinformowała, że Simona Halep znów mierzy się z problemami zdrowotnymi i nie zagra dla reprezentacji w Billie Jean King Cup. 32-latka nie przystępowała także do kolejnych turniejów, co nie wróżyło niczego dobrego.