Usłyszał, co Collins powiedziała o Świątek. Natychmiastowa kontra. "Nie zgadzam się"

Michał Chmielewski

W niedzielę rusza pierwszy wielkoszlemowy turniej w sezonie, czyli Australian Open. Za kilka dni rywalizację rozpocznie Iga Świątek, która na start zagra z Chinką Yue Yuan. W jednym z ostatnich wywiadów głos nt. Polki zabrała Danielle Collins. Zdaniem Amerykanki nasza reprezentantka należy do grona topowych zawodniczek, które najszybciej mogą pożegnać się z zawodami w Melbourne. Zupełnie inne zdanie w tym temacie ma Rick Macci.

Danielle Collins wyraziła się w nieprzychylnych słowach o Idze Świątek po ich meczu na igrzyskach
Danielle Collins wyraziła się w nieprzychylnych słowach o Idze Świątek po ich meczu na igrzyskachELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / JASON WHITMAN / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Nie od dziś wiadomo, że relacje Igi Świątek z Danielle Collins nie należą do najlepszych. Wszystko zaczęło się od igrzysk olimpijskich w Paryżu, kiedy to Amerykanka po porażce z Polką nazwała ją "fałszywą". Przy okazji kolejnych turniejów 32-latka nie dawała o sobie zapomnieć. Regularnie prowokowała swoim zachowaniem wobec naszej tenisistki.

Obecnie Collins leczy kontuzję pleców, przez co nie zobaczymy jej w pierwszej połowie sezonu. To jednak nie przeszkadza jej w uczestnictwie w programach i podcastach poświęconych Australian Open. Podczas poszczególnych transmisji Amerykanka dwukrotnie wypowiedziała się nt. Świątek.

Iga Świątek po wygraniu United Cup: Do trzech razy sztukaPolsat Sport

Usłyszał, co Collins powiedziała o Świątek. Natychmiastowa kontra. "Nie zgadzam się"

- Iga ma kłopoty, bo przegrała dwa mecze z rzędu, a to jest nietypowe dla byłej światowej jedynki, prawda? Nie często widzimy, aby przegrywała mecz po meczu. Ciekawie będzie zobaczyć przed Australian Open, jak poradzi sobie z tym wszystkim mentalnie. Gdy jest skupiona i czuje się dobrze, jest numerem jeden na świecie - powiedziała.

Mimo to obecnie nie uważa Polki za faworytkę na Australian Open. - W tej chwili wykreślam Igę z tego grona. Jeśli będzie się czuła dobrze psychicznie, to oczywiście zmieni postać rzeczy - podsumowała w podcaście "The Big T".

    Ale to nie koniec. - To prawdopodobnie nie jest zaskoczeniem dla osób śledzących tenis. Byłam zaniepokojona jej występem na United Cup, dwiema porażkami z rzędu - powiedziała Collins na kanale "Tennis Channel", dodając, że jej zdaniem Iga Świątek może odpaść z turnieju w Melbourne nawet w dwóch pierwszych rundach.

    Jak widać, Amerykanka niespecjalnie wierzy w drugą rakietę świata. W przeciwieństwie do Ricka Macciego! Były trener tenisistów takich jak Serena i Venus Williams, Andy Roddick czy Maria Szarapowa w mediach społecznościowych przedstawił zupełnie inną opinię.

    Według 71-latka nie należy skreślać Polki, nawet mimo kilku słabszych momentów podczas United Cup.

    Wielu przewiduje, że Iga odpadnie wcześnie z turnieju ze względu na wyniki w UNITED CUP. Nie zgadzam się z tym. Porażki i przeciwności losu dodają oliwy do ognia, wzmagają pragnienie zwycięstwa, zmieniają mentalność Polki i podnoszą Punishera na jeszcze wyższy poziom
    napisał.

    Na etapie pierwszej rundy 24-latka zmierzy się z Chinką Yue Yuan (130. WTA) w poniedziałek 19 stycznia. W zeszłym roku Świątek dotarła do półfinału, podczas którego poległa z późniejszą triumfatorką - Madison Keys.

    Tenisistka w sportowym stroju oraz czapce z daszkiem wykonuje gest ręką na ciemnym tle, skupiona na grze.
    Iga ŚwiątekAFP
    Danielle Collins miała pretensje do Igi Świątek po ćwierćfinałowym meczu przeciwko Polce
    Danielle Collins miała pretensje do Igi Świątek po ćwierćfinałowym meczu przeciwko PolceTIZIANA FABI / AFPAFP
    Iga Świątek i Danielle Collins stoczyły pasjonujący pojedynek podczas Australian Open 2024
    Iga Świątek i Danielle Collins stoczyły pasjonujący pojedynek podczas Australian Open 2024ANTHONY WALLACE / AFPAFP

