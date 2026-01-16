Nie od dziś wiadomo, że relacje Igi Świątek z Danielle Collins nie należą do najlepszych. Wszystko zaczęło się od igrzysk olimpijskich w Paryżu, kiedy to Amerykanka po porażce z Polką nazwała ją "fałszywą". Przy okazji kolejnych turniejów 32-latka nie dawała o sobie zapomnieć. Regularnie prowokowała swoim zachowaniem wobec naszej tenisistki.

Obecnie Collins leczy kontuzję pleców, przez co nie zobaczymy jej w pierwszej połowie sezonu. To jednak nie przeszkadza jej w uczestnictwie w programach i podcastach poświęconych Australian Open. Podczas poszczególnych transmisji Amerykanka dwukrotnie wypowiedziała się nt. Świątek.

Usłyszał, co Collins powiedziała o Świątek. Natychmiastowa kontra. "Nie zgadzam się"

- Iga ma kłopoty, bo przegrała dwa mecze z rzędu, a to jest nietypowe dla byłej światowej jedynki, prawda? Nie często widzimy, aby przegrywała mecz po meczu. Ciekawie będzie zobaczyć przed Australian Open, jak poradzi sobie z tym wszystkim mentalnie. Gdy jest skupiona i czuje się dobrze, jest numerem jeden na świecie - powiedziała.

Mimo to obecnie nie uważa Polki za faworytkę na Australian Open. - W tej chwili wykreślam Igę z tego grona. Jeśli będzie się czuła dobrze psychicznie, to oczywiście zmieni postać rzeczy - podsumowała w podcaście "The Big T".

Ale to nie koniec. - To prawdopodobnie nie jest zaskoczeniem dla osób śledzących tenis. Byłam zaniepokojona jej występem na United Cup, dwiema porażkami z rzędu - powiedziała Collins na kanale "Tennis Channel", dodając, że jej zdaniem Iga Świątek może odpaść z turnieju w Melbourne nawet w dwóch pierwszych rundach.

Jak widać, Amerykanka niespecjalnie wierzy w drugą rakietę świata. W przeciwieństwie do Ricka Macciego! Były trener tenisistów takich jak Serena i Venus Williams, Andy Roddick czy Maria Szarapowa w mediach społecznościowych przedstawił zupełnie inną opinię.

Według 71-latka nie należy skreślać Polki, nawet mimo kilku słabszych momentów podczas United Cup.

Wielu przewiduje, że Iga odpadnie wcześnie z turnieju ze względu na wyniki w UNITED CUP. Nie zgadzam się z tym. Porażki i przeciwności losu dodają oliwy do ognia, wzmagają pragnienie zwycięstwa, zmieniają mentalność Polki i podnoszą Punishera na jeszcze wyższy poziom

Na etapie pierwszej rundy 24-latka zmierzy się z Chinką Yue Yuan (130. WTA) w poniedziałek 19 stycznia. W zeszłym roku Świątek dotarła do półfinału, podczas którego poległa z późniejszą triumfatorką - Madison Keys.

