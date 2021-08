W poniedziałek o 13.00 Świątek weźmie udział w treningu z Ashleigh Barty - aktualną liderką światowego rankingu. Dzień później przystąpi do US Open, gdzie jej pierwszą przeciwniczką będzie Jamie Loeb (USA).



Planując końcówkę sezonu Świątek wysłała już kolejne zgłoszenie, wybierając turniej na którym wystąpi po zmaganiach w Ameryce. Polka zapisała się do WTA 500 w Ostrawie. Jej plany może, choć nie musi, zmienić tylko długi udział w US Open. Turniej w Ostrawie rozpoczyna się 18 września.



MR





