​US Open. Wykryto jeden przypadek koronawirusa, ale nie u tenisisty

Jedna osoba związana z rozpoczynającym się 31 sierpnia wielkoszlemowym turniejem US Open miała pozytywny wynik badania na koronawirusa - poinformowała Federacja Tenisowa USA (USTA). Jak dodano, nie chodzi o zawodnika ani zawodniczkę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szarapowa pokazała umiejętności bokserskie. Rosjanka tak dba o formę. Wideo INTERIA.TV



Reklama

Organizatorów zgrupowano w kontrolowanej "bańce" przed US Open oraz poprzedzającym go turniejem Western & Southern Open, który w tym roku z powodu pandemii został przeniesiony do Nowego Jorku z Ohio.



W pierwszej serii testów wykonano ich 1400 i tylko jeden dał pozytywny wynik. Zakażona osoba nie ma żadnych objawów i dostała nakaz izolacji na co najmniej 10 dni.



Tenisiści przejdą pierwsze badania przed przyjazdem do USA, a później raz lub dwa razy w tygodniu podczas obu turniejów. Temperatura ciała kontrolowana będzie codziennie.



Mimo tych środków ostrożności wiele gwiazd postanowiło w tym roku w US Open nie startować. W tym gronie są ubiegłoroczna triumfatorka Kanadyjka Bianca Andreescu, liderka rankingu WTA Australijka Ashleigh Barty, Szwajcarka Belinda Bencic, Rosjanki Swietłana Kuzniecowa i Anastazja Pawliuczenkowa, Ukrainka Jelina Switolina czy Holenderka Kiki Bertens, a także wicelider męskiego rankingu Hiszpan Rafael Nadal i Australijczyk Nick Kyrgios.

Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

mm/ krys/