US Open. W puli nagród ponad 53 miliony dolarów

W puli nagród rozpoczynającego się w poniedziałek wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open jest 53 402 000 dolarów, czyli o prawie trzy miliony mniej niż rok temu. Triumfatorzy nowojorskiej rywalizacji w singlu zarobią po 3 mln USD.

W ostatnich latach sumy przeznaczane na premie dla uczestników US Open i pozostałych imprez wielkoszlemowych systematycznie rosły. Sytuacja zmieniła się teraz za sprawą kryzysu związanego z pandemią koronawirusa.

Podczas poprzedniej edycji zwycięzcy w singlu dostali czeki na 3,85 mln. Teraz zmniejszono również nagrody finansowe dla zawodników, którzy dotrą do finału i trzech wcześniejszych rund. Postanowiono ograniczyć pieniądze przekazywane najlepszym, a za to wesprzeć mocniej zawodników spoza czołówki. Z 58 tysięcy do 61 powiększono premie dla graczy, którzy wystąpią w pierwszej fazie zmagań. Takie samo rozwiązanie zastosowano w przypadku deblistów, których stawkę zmniejszono jednak o połowę.

Na podaną pulę nagród składają się nagrody finansowe dla uczestników rywalizacji w singlu, deblu, tenisistów na wózkach oraz dzienne diety przewidziane dla zawodników i system wsparcia dla graczy, którzy najmocniej odczuli skutki pandemii.

Nagrody finansowe dla uczestników US Open 2020 (kwoty w dolarach):

gra pojedyncza

1. runda - 61 tys.

2. runda - 100 tys.

3. runda - 163 tys.

4. runda - 250 tys.

ćwierćfinał - 425 tys.

półfinał - 800 tys.

2. miejsce - 1,5 mln

zwycięstwo - 3 mln

debel (suma dla duetu)

1. runda - 30 tys.

1/8 finału - 50 tys.

ćwierćfinał - 91 tys.

półfinał - 130 tys.

2. miejsce - 240 tys.

zwycięstwo - 400 tys.