US Open. Ubiegłoroczna triumfatorka Bianca Andreescu nie wystartuje

Bianca Andreescu, która w ubiegłym roku wygrała wielkoszlemowy turniej tenisowy US Open w Nowym Jorku, nie wystartuje w rozpoczynającej się 31 sierpnia edycji. "Niespodziewane wyzwania, w tym pandemia, uniemożliwiły mi przygotowania" - tłumaczyła 20-letnia Kanadyjka.

Andreescu nie rozegrała żadnego meczu o stawkę od października ubiegłego roku, najpierw z powodu kontuzji kolana, a później pandemii koronawirusa.

"Po wielu dyskusjach z najbliższymi podjęłam trudną decyzję, aby nie wracać do Nowego Jorku w tym roku. Zwycięstwo w US Open w ubiegłym roku było najważniejszym momentem w mojej dotychczasowej karierze i jest mi przykro, że mnie tam zabraknie. Ale zdałam sobie sprawę, że nieprzewidziane wyzwania, w tym pandemia COVID-19, pozbawiły mnie możliwości przygotowania i rywalizowania w stopniu, którego potrzebuję, aby grać na moim najwyższym poziomie" - napisała Kanadyjka w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.



To kolejna tenisistka ze światowej czołówki, która zrezygnowała z udziału w amerykańskim turnieju. Wcześniej wycofały się m.in. liderka rankingu WTA Australijka Ashleigh Barty, Rosjanki Swietłana Kuzniecowa i Anastazja Pawliuczenkowa, Ukrainka Jelina Switolina czy Holenderka Kiki Bertens.