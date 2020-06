Wielkoszlemowy turniej tenisowy US Open ma się odbyć zgodnie z planem w dniach 31 sierpnia - 13 września, ale bez udziału kibiców - poinformowały w poniedziałek amerykańskie media. Oficjalnie organizatorzy mają to potwierdzić za kilka dni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ładny gest brytyjskiej tenisistki. Katie Boulter chce pomagać starszym. Wideo INTERIA.TV

O ostatnim etapie przygotowań do organizacji zawodów zgodnie z wcześniejszymi założeniami poinformowały w poniedziałek m.in. "New York Times" i stacja ESPN, która powołała się na źródła w Amerykańskiej Federacji Tenisowej (USTA).

Reklama

ESPN cytuje m.in. Chrisa Widmaiera, rzecznika prasowego USTA, który miał zapewnić, że "wszystkie niezbędne kroki do organizacji zawodów są podejmowane", a oficjalne ogłoszenie daty i wszelkich szczegółów ma nastąpić wkrótce.

Z kolei według Forbesa w zeszłym tygodniu tenisowe organizacje zawodowe ATP (mężczyźni) i WTA (kobiety) dały zielone światło organizatorom US Open.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, tenisiści mają się dostać do Nowego Jorku lotami grupowymi i wszyscy przechodzić będą regularnie testy na obecność koronawirusa w organizmach, pierwsze jeszcze przed wejściem na pokład. Wszyscy mają mieszkać we wskazanych hotelach blisko lotniska i codziennie będą mieć sprawdzaną temperaturę ciała. Nie ma mowy o spacerach czy wycieczkach po nowojorskiej metropolii. Kibice nie zasiądą na trybunach, a zawodnicy, którzy danego dnia nie będą rozgrywać meczów, nie będą mieli wstępu do szatni.