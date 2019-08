US Open. Trwa mecz Grigor Dimitrow - Kamil Majchrzak w 3. rundzie

Kamil Majchrzak walczy z Grigorem Dimitrowem w meczu trzeciej rundy US Open. Pierwszego seta Dimitrow wygrywa 7:5. Śledź przebieg spotkania z Interią!

23-letni Polak już odniósł życiowy sukces. Awansując do trzeciej rundy, zarobił 163 tys. dolarów premii, a w rankingu przesunie się w okolice 80. pozycji.

Faworytem nie jest, ale Bułgar nie prezentuje już tej formy, jak przed laty, gdy był trzecim zawodnikiem w rankingu. Obecnie zajmuje 78. pozycję, a Majchrzak 94.

I set



Zawodnicy wyszli już na rozgrzewkę. Przed Majchrzakiem trudne zadanie. Polak grał eliminacje i dwa mecze pięciosetowe. Dimitrow miał tylko jeden mecz. W II rundzie miał walkowera - z powodu kontuzji wycofał się Borna Corić.



Mecz rozpoczęty. Serwuje Dimitrow. Bułgar wygrywa pierwszy gem bez straty punktu.



Polak nie tak łatwo jak rywal, ale wygrywa własny gem serwisowy.



Dimitrow doskonale jak na razie gra własne gemy serwisowe. Nie stracił jeszcze punktu. Prowadzi 2:1.



Majchrzak nie jest tak efektowny, choć popisał się ładną akcją przy siatce, ale wygrywa kolejnego gema. Było niebezpiecznie, bo zaczęło się od 0:30.



Bułgar nadal pewnie gra przy własnym podaniu, ale stracił jeden punkt. Często chodzi do siatki, wykorzystując defensywne nastawienie Polaka.



Teraz dla odmiany Majchrzak nie traci punktu. Na razie nie ma długich wymian, mecz toczy się szybko. Sześć gemów zostało rozegranych w zaledwie 16 minut.



Piękna wymiana na koniec tego gema. Dimitrow nie dał się zaskoczyć skrótowi Polaka. Wcześniej popisał się ładną akcją wolejową. Mimo spadku w rankingu to wciąż jest topowy zawodnik. Znów nie traci punktu przy własnym serwisie i prowadzi 4:3.



Nowe piłki i niemal perfekcyjny serwis Majchrzaka. Wyrównuje stan spotkania. 4:4.



W tym gemie tenisista z Piotrkowa popisał się pięknym lobem. Widownia zgotowała Polakowi oklaski. Majchrzak prowadził w tym gemie 30:15, postawił się, ale Bułgar potem już nie stracił punktu.



Pewnie wygrany gem serwisowy Majchrzaka. Wszystko zmierza w stronę tie-breaka.



Dimitrow bez straty punktu wychodzi na prowadzenie 6:5. Co chwila raczy publiczność swym jednoręcznym beckhandem. To bardzo skuteczna broń na polskiego zawodnika.



Bułgar pokazał swoją siłę w najważniejszym momencie tego seta. Raz znakomicie zareturnował, trzykrotnie zmusił Polaka do błędów i przełamuje Majchrzaka, wygrywa seta. Poczuł ulgę, bo po ostatniej piłce - wyrzuconej przez Polaka na aut - głośno krzyknął.



II set



Grigor Dimitrow nadal gra bardzo dobrze. kontroluje grę, zwłaszcza przy swoich gemach serwisowych. Pierwszego w drugim secie wygrywa ze stratą jednego punktu. Majchrzak wygrał wtedy długą wymianę, ale Bułgar rzadko do nich dopuszcza.



Brawa dla Polaka za ostatnią akcję przy siatce. Kończy gema wolejem, zachowując do końca czujność. Wygrywa gem bez straty punktu.



Niesamowity jest ten Bułgar. Do tej pory w meczu przegrał pięć punktów przy własnym serwisie. Jest 2:1 w drugim secie dla rywala Polaka.



Dimitrow przełamuje Majchrzaka. Prowadził już 40:0 i Polak odrobił straty, ale potem przegrał dwa punkty. Piotrkowianin przegrał w tym gemie trzy punkty przy siatce. To słaby element gry Majchrzaka, przynajmniej w tym spotkaniu.



Majchrzak nie miał jeszcze break-pointa w tym meczu. Dimitrow stracił dwa punkty, ale wygrywa swój gem serwisowy. Sytuacja Majchrzaka staje się skomplikowana.



Gem bez historii, pewnie wygrany przez Majchrzaka.



Godzina gry na korcie nr 17, a jesteśmy blisko końca drugiego seta.



40:0 dla Majchrzaka, pierwsze break-pointy dla Polaka.



Równowaga, ale walka trwa.



Majchrzak przełamuje Dimitrowa, czyli stan meczu w drugim secie - według tenisowych reguł - wyrównał się. Gra toczy się zgodnie z serwisem.



Jakby mały kryzys w grze Bułgara. Sporo niewymuszonych błędów. Majchrzak bez straty punktu wygrywa gema. Jest 4:4.



Dimitrow asem kończy gema. Wygrywa go łatwo.





Trzecia runda:

Grigor Dimitrow (Bułgaria) - Kamil Majchrzak (Polska) 7:5, 5:4 - trwa II set.