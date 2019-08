Magdalena Fręch i Katarzyna Kawa rozpoczną w poniedziałek, a Kamil Majchrzak we wtorek występy w kwalifikacjach do wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open w Nowym Jorku. Udział w turnieju głównym mają zapewniony Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz.

Eliminacje składają się z trzech rund, więc tyle meczów trzeba wygrać, aby znaleźć się w głównej drabince.

W pierwszej rundzie Fręch zmierzy się z Chinką Lu Jia-Jing. Polka zajmuje 222. miejsce w najnowszym rankingu WTA (na stronie US Open jest podawana lokata jeszcze z poprzedniego tygodnia), a jej rywalka zajmuje 189. pozycję w tym zestawieniu.

Kawa, rozstawiona w kwalifikacjach z numerem 18., w światowym rankingu plasuje się na 130. pozycji. Jej przeciwniczką w poniedziałek będzie Australijka Lizette Cabrera (190.).

Majchrzak jest rozstawiony w kwalifikacjach z numerem czwartym. 23-letni tenisista, plasujący się w rankingu ATP na 94. miejscu, zmierzy się w 1. rundzie kwalifikacji z doświadczonym, starszym o 13 lat Argentyńczykiem Carlosem Berlocqiem (199. lokata).

Kwalifikacje zaczynają się w poniedziałek o godz. 17 polskiego czasu. Pojedynek Kawy zaplanowano jako pierwszy na korcie numer cztery, a Fręch - jako czwarty na korcie nr 16. (wstępnie ok. 21.30). Mecz Majchrzaka ma odbyć się we wtorek.

Turniej główny rozpocznie się 26 sierpnia. Udział w nim mają zapewniony Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz.

Tytułu w singlu bronić będą Japonka Naomi Osaka i Serb Novak Djoković.

Już w sierpniu organizatorzy poinformowali, że pula nagród w tegorocznym US Open wyniesie ponad 57 milionów dolarów, co jest rekordem tego turnieju. To również najwięcej spośród wszystkich imprez wielkoszlemowych.

Zwycięzcy zmagań w singlu kobiet oraz mężczyzn otrzymają po 3,85 mln dol., a finaliści - po 1,9 mln. Występ w pierwszej rundzie turnieju głównego jest wyceniony na 58 tysięcy dolarów.

Finał w grze pojedynczej kobiet zaplanowano na 7 września, a mężczyzn - dzień później.