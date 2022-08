US Open. Świątek, Nadal i inni przed turniejem zagrają dla Ukrainy

Imprezę zaplanowano na 24 sierpnia, kiedy Ukraina obchodzi dzień niepodległości, na Louis Armstrong Stadium - jednym z kortów, na którym rozgrywane są mecze US Open.

Jak poinformowała w komunikacie Amerykańska Federacja Tenisowa (USTA) w pokazowych zawodach wystąpią m.in.: Świątek, Nadal, John McEnroe, Coco Gauff, Hiszpan Carlos Alcaraz, Kanadyjczycy Leylah Fernandez i Felix Auger-Aliassime, Białorusinka Wiktoria Azarenka i inni. Organizatorzy mają też nadzieję na obecność znanych osobistości spoza środowiska tenisowego.

Całkowity dochód z biletów, które sprzedawane będą za 25 lub 50 dolarów, zostanie przekazany organizacji GlobalGiving, niosącej pomoc humanitarną osobom dotkniętym wojną w różnych regionach Ukrainy oraz w krajach sąsiadujących, do których trafili uchodźcy.

US Open. Świat tenisa pomaga Ukrainie, miliony dolarów wsparcia

Planowane są także zbiórki w czasie wielkoszlemowych zmagań w Nowym Jorku, a organizatorzy spodziewają się, że zebrana kwota przekroczy dwa miliony dolarów.

"US Open to scena, która przyciąga miliony fanów, a do nas należy obowiązek przełożenia tej pasji na pomoc dla tych, którzy jej naprawdę potrzebują. To niezwykle ważna kwestia. Jestem dumny z tego, jak nasz sport się zjednoczył, żeby podać pomocną dłoń naszym przyjaciołom w Ukrainie" - powiedział prezes USTA Mike McNulty.

W ubiegłym roku w US Open sensacyjnie triumfowała Brytyjka Emma Raducanu, która do drabinki głównej przedostała się przez eliminacje. Świątek dotarła do 1/8 finału.

