Rozstawiona z "trójką" Amerykanka Serena Williams pokonała Rosjankę Margaritę Gasparian 6:2, 6:4 w 2. rundzie US Open. Sześciokrotna triumfatorka tego turnieju walczy o zdobycie 24. tytułu wielkoszlemowego i wyrównanie rekordu wszech czasów Australijki Margaret Court.

Williams grała z Gasparian po raz trzeci w karierze i odniosła trzecie zwycięstwo. Jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Sloan Stephens, która wygrała US Open w 2017 roku.

"Czuję się, jakbym każdego dnia wyruszała w nową podróż. To bardzo przyjemne uczucie, bo mam wrażenie, że zmierzam we właściwym kierunku" - powiedziała Williams, która śrubuje rekord wygranych meczów w US Open. To było jej 103. zwycięstwo.



Amerykanka od trzech lat czeka na upragniony 24. triumf w imprezie wielkoszlemowej. Odkąd wróciła do gry po przerwie macierzyńskiej wiosną 2017 roku, czterokrotnie dotarła do finału zawodów tej rangi (w tym dwukrotnie w Nowym Jorku), ale za każdym musiała uznać wyższość rywalek. Niektóre media sugerują, że to ostatnia jej próba wyrównania osiągnięcia Court.



Na kortach twardych Flushing Meadows słynna Amerykanka triumfowała w latach: 1999, 2002, 2008, 2012-14. O siódmy sukces powinno być jej - przynajmniej teoretycznie - o tyle łatwiej, że z powodu obaw związanych z pandemią koronawirusa z udziału w turnieju zrezygnowało aż sześć z ośmiu czołowych tenisistek.

Wyniki czwartkowych meczów drugiej rundy singla kobiet w US Open:

Ons Jabeur (Tunezja, 27) - Kaia Kanepi (Estonia) 7:6 (10-8), 6:0

Donna Vekic (Chorwacja, 18) - Patricia Maria Tig (Rumunia) 6:2, 6:1

Cwetana Pironkowa (Bułgaria) - Garbine Muguruza (Hiszpania, 10) 7:5, 6:3

Maria Sakkari (Grecja, 15) - Bernarda Pera (USA) 2:6, 6:3, 6:2

Amanda Anisimova (USA, 22) - Katrina Scott (USA) 4:6, 6:4, 6:1

Sofia Kenin (USA, 2) - Leylah Annie Fernandez (Kanada) 6:4, 6:3

Karolina Muchova (Czechy, 20) - Anna Kalinska (Rosja) 6:3, 7:6 (7-4)

Sorana Cirstea (Rumunia) - Johanna Konta (W. Brytania, 9) 2:6, 7:6 (7-5), 6:4

Madison Keys (USA, 7) - Aliona Bolsova (Hiszpania) 6:2, 6:1

Alize Cornet (Francja) - Ysaline Bonaventure (Belgia) 7:6 (7-4), 6:3

Sloane Stephens (USA, 26) - Olga Goworcowa (Białoruś) 6:2, 6:2

Serena Williams (USA, 3) - Margarita Gasparjan (Rosja) 6;2, 6:4

Wikoria Azarenka (Białoruś) - Aryna Sabalenka (Białoruś, 5) 6:1, 6:3