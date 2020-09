US Open. Pironkowa sprawczynią kolejnej niespodzianki - pokonała Vekic

Cwetana Pironkowa sprawiła kolejną niespodziankę w wielkoszlemowym US Open, który jest jej pierwszym od ponad trzech lat startem. Bułgarska tenisistka, która w 2. rundzie pokonała Hiszpankę Garbine Muguruzę, w kolejnym meczu wygrała z Chorwatką Donną Vekic 6:4, 6:1.

Rozstawiona z "10" Muguruza to triumfatorka French Open z 2016 roku i Wimbledonu sprzed trzech lat. Występująca z "18" Vekic zaś to ćwierćfinalistka ubiegłorocznej edycji nowojorskiej imprezy.

W sobotę Pironkowa, tak jak w pojedynku z Hiszpanką, była regularna i grała spokojnie. Chorwatka popełniła 31 niewymuszonych błędów, a jej rywalka tylko siedem.

Poprzednim profesjonalnym startem Bułgarki, która obecnie nie jest sklasyfikowana w rankingu WTA, był Wimbledon 2017. Potem prawie 33-letnia tenisistka zmagała się z kłopotami zdrowotnymi oraz urodziła dziecko.

Pironkowa to półfinalistka Wimbledonu z 2010 roku. W nowojorskich zmaganiach wielkoszlemowych jej najlepszy wynik to 1/8 finału, który teraz powtórzyła. Po raz pierwszy udało jej się dotrzeć do tego etapu w 2012 roku. Jej kolejną rywalką w bieżącej edycji będzie rozstawiona z "siódemką" Amerykanka Madison Keys lub Francuzka Alize Cornet.