Rozstawiona z "13" Belinda Bencic pokonała Chorwatkę Donnę Vekic (23.) 7:6 (7-5), 6:3 i awansowała do półfinału turnieju US Open. Szwajcarska tenisistka po raz pierwszy w karierze znalazła się w czołowej czwórce wielkoszlemowych zmagań.

22-letnia Bencic i starsza o rok Vekic prywatnie się przyjaźnią, ale w środę obie walczyły o pierwszy w karierze półfinał w imprezie tej rangi i nie stosowały taryfy ulgowej wobec stojącej po drugiej stronie kortu zawodniczki. Pierwsza partia była zacięta do samego końca. W drugiej walka "gem za gem" trwała do połowy seta. W jego drugiej części Szwajcarka zapisała na swoim koncie cztery gemy z rzędu i przypieczętowała cenne zwycięstwo.

"Marzyłam o tym odkąd byłam dzieckiem. Teraz jestem tutaj i mam frajdę, zwłaszcza gdy jestem na tak wielkim korcie jak ten" - zaznaczyła podczas pomeczowego wywiadu na korcie centralnym im. Arthura Ashe'a.

Był to czwarty pojedynek tych tenisistek, a po raz trzeci lepsza była Helwetka. Zrewanżowała się Chorwatce za porażkę w trzeciej rundzie tegorocznego French Open.

Bencic w 1/8 finału wyeliminowała broniącą tytułu Japonkę Naomi Osakę, liderkę rankingu WTA.

Szwajcarka pięć lat temu właśnie na kortach w Nowym Jorku dotarła do swojego jedynego aż do teraz ćwierćfinału w Wielkim Szlemie. Na początku 2016 roku awansowała do czołowej "10" rankingu WTA, ale kolejne lata były znacznie mniej udane, ponieważ często ją trapiły kontuzje. Po pięciomiesięcznej przerwie w grze wypadła wówczas z Top300. Wiosną 2017 roku przeszła operację lewego nadgarstka i po powrocie do gry zaczęła odbudowywać swoją pozycję w tourze.

"Te trudne chwile pomogły mi spojrzeć na tenis z nieco innej strony. Teraz mam z gry znacznie większą frajdę" - zapewniła.

Rok temu na obiektach kompleksu Flushing Meadows przegrała mecz otwarcia. W tym sezonie zaś we wszystkich wcześniejszych zawodach wielkoszlemowych odpadła w trzeciej rundzie.

O pierwszy w karierze finał w turnieju tej rangi Bencic zagra z rozstawioną z "15" Kanadyjką Biancą Andreescu (15.) lub Belgijką Elise Mertens (25.).

Vekic, mimo porażki, także zanotowała w tej edycji US Open najlepszy wynik w Wielkim Szlemie. Dotychczas była nim 1/8 finału, na której zatrzymała się w ubiegłorocznym Wimbledonie i tegorocznym French Open. W US Open aż do teraz nie była w stanie przejść trzeciej rundy.

